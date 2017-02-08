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Депутатам Петербурга запретили акции против передачи Исаакия в виде встреч с избирателями

Общество
8 февраля, 14:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, февраля. /ТАСС
Поводом стало проведение в Петербурге двух массовых акций против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ в виде встречи с депутатами
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, которые потребуют у местных парламентариев согласовывать с властями встречи с избирателями в форме публичных мероприятий. Поводом стало проведение в Петербурге двух массовых акций против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ в виде встречи с депутатами.

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© AP Photo/Dmitri Lovetsky
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За поправки проголосовали 38 депутатов, 11 высказались против, документ ушел на подписание губернатору.

Поправки были приняты в первом чтении неделю назад, 1 февраля. Внесшие их представители "Единой России", обвинили своих коллег из оппозиционных фракций, что, используя недоработку закона, 28 января они фактически провели стихийный митинг, в котором приняли участие около двух тысяч человек.

"Мы прикрываем лазейку, когда вы под статусом депутата обходили закон о массовых мероприятиях. Мы смотрели на это сквозь пальцы, но после 28 января на это сквозь пальцы смотреть нельзя", - заявил тогда глава фракции единороссов Александр Тетердинко.

В случае вступления поправок в силу встречи депутатов с избирателями будут регулироваться ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и аналогичным местным законом, то есть потребуют согласования со Смольным.

13 и 28 января в виде встреч с депутатами в Петербурге прошли два митинга против передачи Исаакия. В последнем случае такой формат был выбран, поскольку власти города отказались согласовать акцию протеста.

Противники передачи Исаакия заявили, что намерены в ближайшее воскресенье, 12 февраля, провести еще один такой митинг.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московского патриархата РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.

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