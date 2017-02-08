Глава СК рассказал родителям погибших на Сямозере детей о ходе расследования трагедии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве и выслушал 11 членов инициативной группы родителей, дети которых погибли на Сямозере в Карелии летом 2016 года. Как сообщила ТАСС и. о. руководителя управления со СМИ СК РФ Светлана Петренко, в ходе приема он сообщил родителям погибших детей о ходе расследования данного уголовного дела и мерах, принимаемых следствием для недопущения подобных трагедий в будущем.

"Так, для полного, объективного и всестороннего расследования уголовное дело передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России. В рамках дела, помимо уже привлеченных к уголовной ответственности лиц, следователи проверят и дадут правовую оценку действиям всех должностных лиц, причастных к трагедии, на предмет халатности при исполнении своих обязанностей", - сообщила Петренко.

По указанию Бастрыкина назначены санитарно-эпидемиологическая экспертиза и документальная экспертиза по стоимости, объему и безопасности предоставленных ООО "Парк-Отель "Сямозеро" услуг. Уголовное дело находится на личном контроле председателя СК РФ.

"Расследование происшествия на Сямозере еще раз показало, что частные лагеря, некоммерческие организации, лагеря палаточного типа, а также лагеря, которые имеют программы отдыха с потенциальным риском для жизни и здоровья, нуждаются в особом внимании государственных органов", - отметила представитель СК. В этой связи Следственный комитет предложил ряд инициатив, также в ряд профильных ведомств были внесены соответствующие представления.

Ранее СК РФ предъявил обвинение фигурантам данного уголовного дела - собственнику и директору лагеря Елене Решетовой, координатору (начальнику) лагеря Вадиму Виноградову, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову по ч. 3 ст. 238 и ст. 125 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оставление в опасности"). Кроме того, в суд направлено уголовное дело в отношении фельдшера скорой помощи, которая не сообщила спасателям о телефонном звонке детей с просьбой о помощи, а также скрыла сам факт поступления звонка и не отразила его в журнале регистрации вызовов.

18 июня 2016 года в результате ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися в них 24 детьми в сопровождении инструктора Валерия Круподерщикова перевернулись, 14 детей утонули.