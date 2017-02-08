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Федотов назвал странным решение о недопуске в колонии Карелии членов СПЧ

Общество
8 февраля, 17:40 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил,что ранее члены совета посещали колонии страны без проблем, в том числе в Карелии
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Михаил Федотов

Михаил Федотов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал странным отказ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в посещении колоний Карелии членами совета. Об этом он сообщил в Петрозаводске на специальном заседании СПЧ по теме "Актуальные вопросы соблюдения прав человека в местах принудительного содержания".

По словам Федотова, ранее СПЧ получил отказ на посещение колоний в Карелии на основании ст. 38 ФЗ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". "В статье, конечно, нет членов совета в перечне лиц, которые имеют право без специального разрешения посещать колонии и СИЗО. Но там написано, что иные лица посещают с разрешения администрации учреждения, или следственного изолятора, или территориального органа. Ссылка на статью 38 - странная причина", - сказал глава СПЧ.

Ранее, отметил Федотов, члены совета посещали колонии страны без проблем, в том числе в Карелии.

Как сообщалось, СПЧ с 8 по 10 февраля проводит выездное заседание в Карелии с целью изучения ситуации в сфере защиты прав человека.

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Федотов, Михаил Александрович
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