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Кто в России работает по специальности

Общество
8 февраля, 20:35 UTC+3
26,6% россиян с высшим образованием занимают рабочие места, не требующие диплома, у 30% - специализация не совпадает с фактической работой
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Материал из 1 страницы
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Несмотря на рост числа работников с дипломом (с 23,8% в 2001 году до 32,2% в 2014 году), каждый четвертый россиянин, окончивший вуз, выполняет работу, не требующую высшего образования. При этом около 30% работников считают, что работают не по специальности. К таким выводам пришли авторы исследования Высшей школы экономики "Где и кем работают высокообразованные россияне". ТАСС изучил работу, чтобы узнать, какие специалисты чаще работают по полученной профессии, кто занимает руководящие должности, а чей потенциал используется не до конца.

Согласно исследованию, среди работающих россиян больше всего обладателей дипломов экономистов и инженеров, меньше всего - аграриев, искусствоведов и специалистов естественных наук и математики. При этом среди мужчин специалистов технического профиля, а среди женщин - экономистов и педагогов.

Автора работы отмечают, что образование молодых и пожилых работников различается. Среди молодежи преобладают дипломы экономистов, а среди работников от 40 лет и старше - инженерная подготовка. Из этого эксперты делают вывод, что обе группы не конкурируют напрямую на рынке труда, так как предъявляют спрос на разные рабочие места.

Более половины дипломированных работников (55,8%) занимают позиции специалистов высшего уровня квалификации. Больше всего таких сотрудников среди выпускников медицинских вузов, меньше всего среди инженеров и аграриев.

Почти каждый шестой выпускник вуза занимает руководящую должность. Чаще всего в кресло руководителя садятся инженеры, специалисты в области сельского хозяйства, а также экономисты и управленцы.

Четверть обладателей высшего образования (26,6%) работают на позиции, для которой оно избыточно. Тут явным лидером выступают выпускники сельскохозяйственных вузов. Реже других выполняют работу ниже своей квалификации медики.

Что касается субъективной оценки соответствия выполняемой работы и специализации, указанной в дипломе, то 71,4% работающих россиян отмечают, что работают по профессии. В основном такого мнения придерживаются медики, а вот среди специалистов в области сельского хозяйства гораздо больше тех, чье образование никак не связано с нынешней работой.

Таким образом, авторы исследования констатируют, что выпускники медицинских вузов могут считаться самой благополучной группой: они не зря тратят время в университете, так как в дальнейшем работают по специальности и занимают позиции, требующие высокой квалификации. Хуже всего дела обстоят у аграриев, профессия которых чаще, чем у других оказывается не связана с дипломом, к тому же зачастую вообще не требует высшего образования. Правда среди них достаточно высок процент руководителей.

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