Чечня передала более 10 тонн продовольствия населению Сирии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чеченский Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова (первый президент республики - прим. ТАСС) организовал передачу жителям Сирии более десяти тонн продовольствия и другой гуманитарной помощи, сообщил в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram.

"Накануне тысячи женщин и детей получили от РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова одежду, продукты питания, детское молоко, одеяла... Общий вес продовольствия превышает десять тонн. Волонтеры РОФ доставили помощь в ПВРы (пункты временного размещения - прим. ТАСС), лагеря беженцев", - написал Кадыров.

Ассаламу алайкум! Хвала Аллаху за то, что даровал нам возможность оказывать помощь и поддержку оказавшимся в тяжёлой ситуации жителям Алеппо и других городов Сирии. Накануне тысячи женщин и детей получили от РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова одежду, продукты питания, детское молоко, одеяла. Вице-Президент РОФ Зияд Сабсаби сообщает, что общий вес продовольствия превышает десять тонн. Волонтеры РОФ доставили помощь в ПВРы, лагеря беженцев... По заявлениям местных властей РОФ является единственной благотворительной организацией, которая постоянно проявляет заботу о жителях Алеппо. Я очень благодарен за это Президенту РОФ, дорогой МАМЕ Аймани Несиевне. #Кадыров #Россия #РОФ #Сирия Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Фев 8 2017 в 3:18 PST

Региональный общественный фонд был учрежден в 2004 году в целях оказания благотворительной помощи и создания рабочих мест для населения Чеченской республики. За время существования РОФ неоднократно оказывал помощь не только чеченскому населению и людям в других регионах России, но и голодающим в Сомали, а также пострадавшим в военном конфликте сирийцам. Например, в сентябре 2016 года фонд отправил жителям Дамаска и его пригородов, а также Латакии, Тартуса и Алеппо более 2,5 тыс. овец, 100 быков и 10 верблюдов в честь мусульманского праздника Курбан-Байрам, а также обеспечил учебными принадлежностями 7 тыс. сирийских школьников.