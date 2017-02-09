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Кабмин будет ежегодно выделять 18,5 млн руб инвалидам на содержание собак-проводников

Общество
9 февраля, 7:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Речь идет о компенсациях, выплачиваемых гражданам, которым животные были предоставлены не государством, а другими организациями
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в 2017-2019 годах будет выделять из федерального бюджета 18,5 млн рублей ежегодно на выплату компенсаций на содержание инвалидами собак-проводников, предоставленных не государством, а другими организациями. Максимальный размер компенсации на одного инвалида составит около 22 тыс. рублей в год. Данное постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева размещено в четверг на сайте кабмина.

Инвалиды, как правило, обеспечиваются собаками-проводниками, поставляемыми в рамках госзакупок Российской школой подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Законодательством предусмотрена ежегодная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание таких собак.

"В ряде случаев инвалиды по зрению получают собак-проводников из других источников: как дар автономной некоммерческой организации "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов", как дар инвалидам - участникам различных международных параспортивных состязаний. Подписанным постановлением Правила дополнены положением о праве на получение компенсации инвалидами, получившими собаку-проводника от другой организации (не отобранной уполномоченным органом)", - указывается в сопроводительных документах.

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