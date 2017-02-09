Комитет Думы отклонил инициативу справороссов о штрафах за жестокое обращение с животными

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить в первом чтении проект закона о введении штрафов до 500 тыс. рублей за жестокое обращение с животными.
Соответствующая инициатива была внесена депутатами фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Они предлагали ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью "Жестокое обращение с животными", предусматривающую штрафы для граждан от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
При этом под "жестоким обращением с животными" понималось "умышленное причинение животным физических и (или) психических страданий, выразившихся, в том числе в причинении животному боли, лишении его воды и (или) пищи, возможности передвигаться, ненадлежащем содержании, тренировке и дрессировке животных, сопряженных с их мучением, использовании животных в различных сватках (боях)".
Однако в заключении профильного комитета отмечается, что "на сегодняшний день в законодательстве РФ общие требования и правила в области обращения с животными не установлены". "В связи с чем закрепление административной ответственности представляется преждевременным", - отмечается в рекомендациях.