Wikipedia признала Daily Mail ненадежным источником и запретила ссылаться на газету

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия Wikipedia признала британскую газету Daily Mail ненадежным источником информации и запретила ссылаться на нее в своих статьях. Информация о принятом редакторами энциклопедии решении опубликована в среду на ее сайте.

"Единогласным решением определено, что Daily Mail является, как правило, ненадежным источником, и ссылки на нее должны быть в целом запрещены, особенно в случаях, когда есть более надежные источники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке редакторов интернет-энциклопедии установить в том или ином материале ссылку на британский таблоид будет происходить автоматическое оповещение о запрете. Несмотря на то, что в статьях Wikipedia присутствуют тысячи ссылок на Daily Mail, руководство интернет-ресурса обратилось к волонтерам с просьбой удалить их, а при возможности - заменить на более достоверные источники.