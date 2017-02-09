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Wikipedia признала Daily Mail ненадежным источником и запретила ссылаться на газету

Общество
9 февраля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Теперь при попытке редакторов интернет-энциклопедии установить в том или ином материале ссылку на таблоид будет происходить автоматическое оповещение о запрете
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Материал из 1 страницы
© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия Wikipedia признала британскую газету Daily Mail ненадежным источником информации и запретила ссылаться на нее в своих статьях. Информация о принятом редакторами энциклопедии решении опубликована в среду на ее сайте.

"Единогласным решением определено, что Daily Mail является, как правило, ненадежным источником, и ссылки на нее должны быть в целом запрещены, особенно в случаях, когда есть более надежные источники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при попытке редакторов интернет-энциклопедии установить в том или ином материале ссылку на британский таблоид будет происходить автоматическое оповещение о запрете. Несмотря на то, что в статьях Wikipedia присутствуют тысячи ссылок на Daily Mail, руководство интернет-ресурса обратилось к волонтерам с просьбой удалить их, а при возможности - заменить на более достоверные источники.

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