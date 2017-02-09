Путин поручил Медведеву обеспечить контроль за обновлением школьного образования в РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить контроль за систематическим обновлением содержания школьного образования, а также за снижением внеучебной нагрузки на школьников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечьте контроль за реализацией комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях", - говорится, в частности, в поручении президента главе правительства.

Также Путин поручил нормативно закрепить положения о корректировке, в случае необходимости, образовательных стандартов и основных программ, "в том числе перечня учебных предметов", при наличии научного обоснования таких шагов "в соответствии с приоритетами научно- технологического развития РФ". Кроме того, должны быть осуществлены меры "по интеграции учебной и воспитательной работы" и "по снижению внеучебной нагрузки на учащихся за счет повышения их заинтересованности и максимального вовлечения в образовательный процесс, использования современных технологий, средств обучения и воспитания".

Доклад по выполнению данных поручений должен быть осуществлен до 1 июля текущего года и далее - ежегодно, указывается в документе.