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В России от гриппа в текущем эпидемическом сезоне умерли более 20 человек

Общество
9 февраля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского подчеркнули, что среди умерших не было тех, у кого была прививка
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 20 летальных случаев от гриппа зафиксировано в сезоне 2016-2017 гг. заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщила журналистам заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского ФГБУ "ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России Елена Бурцева.

"С прошлого года по заданию Минздрава ведется учет всех летальных случаев с лабораторным подтверждением, я имею в виду гриппа... В этом году из этих же источников есть совсем другая информация, но уже в десятки раз меньше - на сегодняшний день это около 22 случаев, может быть, 23-24 случая, потому что ситуация меняется. Из них - четверо детей", - сказала она.

Бурцева также отметила, что среди умерших от гриппа в этом сезоне не было привитых, а "средний возраст погибших был 58 лет".

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