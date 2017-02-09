Учитель из Чувашии оштрафован за жестокое обращение со школьником

УЛЬЯНОВСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Мировой суд приговорил учителя школы Аликовского района Чувашии к штрафу за жестокое обращение с учеником, педагог также лишился должности на два года, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики.

"Суд признал педагога виновным по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением". Учителю назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком два года", - уточнили в пресс-службе.

С 15 февраля по 14 марта 2016 года педагог, по данным следствия, неоднократно применял физическое насилие в отношении учащегося 7 класса, нарушавшего дисциплину на уроке. Педагог не признал вину. Во время судебного процесса он заявил, что учащийся его оговаривает.