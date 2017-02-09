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Учитель из Чувашии оштрафован за жестокое обращение со школьником

Общество
9 февраля, 15:42 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших
Педагога также лишили должности два года
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УЛЬЯНОВСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Мировой суд приговорил учителя школы Аликовского района Чувашии к штрафу за жестокое обращение с учеником, педагог также лишился должности на два года, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе прокуратуры республики.

"Суд признал педагога виновным по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением". Учителю назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком два года", - уточнили в пресс-службе.

С 15 февраля по 14 марта 2016 года педагог, по данным следствия, неоднократно применял физическое насилие в отношении учащегося 7 класса, нарушавшего дисциплину на уроке. Педагог не признал вину. Во время судебного процесса он заявил, что учащийся его оговаривает.

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