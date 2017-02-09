Дети в России больше всего читают Корнея Чуковского и Агнию Барто

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские дети больше всего читают книги Корнея Чуковского и Агнии Барто. Об этом сообщила директор Российской книжной палаты (РКП) Елена Ногина на пресс-конференции, посвященной акции "Дарите книги с любовью".

"Мы стоим в центре государственной статистики, подвели итоги 2016 года по детской литературе и выяснили, что около 10 процентов (изданных книг) - это выпуск детской литературы, лидеры раскупаемых тиражей по названиям - наши классики, на первом месте - Чуковский, на втором - Барто. Это очень достойно", - сказала Ногина. Замыкает тройку, по ее словам, писатель Владимир Степанов.

Говоря об акции "Дарите книги с любовью", Ногина сообщила, что агентство ТАСС присоединилось к ней. "Мы являемся филиалом ТАСС, мне очень понравилось, что ТАСС очень активно поддержал акцию и уже довольно приличное время сотрудники в частном порядке собирают книги для нее", - заметила она.

Директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Марина Веденяпина, говоря о запуске акции, которая пройдет по всей России с 14 по 18 февраля, заметила, что отныне она будет ежегодной. В рамках акции 14 февраля в РГДБ пройдет творческая встреча с актрисой Яной Поплавской, а 18 февраля в библиотеке состоится творческий концерт актера Максима Аверина. Веденяпина заметила, что в акции участвуют 30 стран, зарегистрированы 600 библиотек по всему миру.

Директор Московского дома книги Надежда Михайлова отметила, что мода на книги возвращается. По ее словам, сейчас можно говорить о 13-14 тыс. представленных названий детских книг. "Выросло поколение родителей, которые понимают, что детям нужно читать, - сказала она. - Очень важно объединять усилия, пробуждать интерес к чтению у детей, объяснять детям, что книги не просто важно читать, а это важно делать еще и для дальнейшей успешности ребенка".

Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля с 2012 года более чем в 30 странах мира. В рамках акции на площадках библиотек, книжных магазинов и музеев, различных компаний будут организованы сборы книг для библиотек и социальных учреждений, состоятся конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками, концерты и другие мероприятия. Акцию поддержали более 200 библиотек и школ из 20 регионов РФ. Организаторы акции призвали желающих поучаствовать в сборе приносить книги "нужные и в хорошем состоянии".