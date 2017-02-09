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Встреча президента РФ с ректором РАНХиГС перенесена

Общество
9 февраля, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Причиной стал рабочий график Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Планировавшаяся встреча президента России Владимира Путина с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиром Мау перенесена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча перенесена из-за рабочего графика главы государства.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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