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Москва вышла в финал премии форума "умных" городов

Общество
10 февраля, 7:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований и транспортную реформу
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Список финалистов премии "умных" городов объявлен на специализированном форуме, проходящем в Тайване. В него попали представители Австралии, Канады, Тайваня (по два города из каждой страны) и России (Москва). Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, впервые за 14 лет в топ-7 "умных" городов и районов вошел представитель России. Обладатель премии будет объявлен в июне.

Города и целые районы оцениваются по нескольким критериям - уровню доступа в интернет, доступности высшего образования, политике поощрения стартапов, интерактивности городских порталов и другим параметрам.

"Международные эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, объединяющую школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований, а также транспортную реформу", - отмечается в сообщении столичной мэрии.

Жюри обращает внимание не только на то, как развита вся необходимая инфраструктура, но и насколько эффективно она адаптирована к новым экономическим вызовам. При этом учитывается плотность населения и географическое положение, что позволяет сравнивать крупные и небольшие города на разных континентах.

Премия форума "умных" вручается с 2002 года. Ее обладателями были такие города, как Эйндховен (Нидерланды), Стокгольм, Сингапур, Нью-Йорк, Сеул, Глазго, Торонто (Канада).

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