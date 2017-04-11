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Поправки по противодействию деструктивным сектам будут подготовлены к декабрю

Общество
11 апреля, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Решение о создании рабочей группы по подготовке поправок было принято в феврале. Ее задачей является совершенствование законодательства в сфере защиты от мошеннических действий деструктивных сект
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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок в законодательство по защите россиян от действий сект до конца осени представит согласованный законопроект в этой сфере. Об этом сообщила по итогам первого заседания группы ее руководитель, член Совета Федерации Елена Мизулина.

"Мы сегодня определились, что до 30 ноября, в период осенней сессии Совета Федерации, рабочая группа рассмотрит все предложения по изменению законодательства в сфере защиты россиян от мошеннических действий деструктивных сект и представит согласованный вариант законопроекта", - цитирует сенатора ее пресс-служба.

Решение о создании рабочей группы было принято в феврале на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству. Ее задачей является совершенствование законодательства в сфере защиты граждан от мошеннических действий деструктивных сект.

По данным Мизулиной, ссылающейся на экспертные оценки, в России сейчас действует порядка 500 деструктивных сект. По ее словам, ситуация осложняется тем, что "в российском законодательстве как такового понятия "секта", тем более, деструктивная секта, не существует, поэтому секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств.

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Персоны
Мизулина, Елена Борисовна
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