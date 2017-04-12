Верховный суд РФ продолжит слушания по иску о ликвидации "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России в среду продолжит слушания по иску Минюста о ликвидации "Свидетелей Иеговы" в связи с признаками экстремизма в деятельности организации.

В течение двух предшествующих дней заседаний суд заслушал позицию представителя министерства и юристов "Свидетелей Иеговы". На предстоящем заседании ожидается допрос свидетелей, затем суд сможет исследовать письменные материалы дела и заслушать прения сторон.

В своем иске Минюст указывает на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Ведомство просит признать организацию и 395 ее отделений экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество.

В свою очередь в пресс-службе организации ТАСС рассказали, что "оценивают этот факт как исключительно тревожный", поскольку решение может коснуться "175 тысяч активно практикующих верующих". Представитель пресс-службы Иван Биленко также отметил, что организация готова защищать свои права во всех судебных инстанциях.

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение "Свидетелям Иеговы" за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозным объединением не были устранены допущенные нарушения или выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма, то данная организация подлежит ликвидации. 16 января 2017 года Мосгорсуд признал законным предупреждение за экстремистскую деятельность в отношении организации.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.