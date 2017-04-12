"Известия": ВЦИОМ и ФОМ помогут депутатам оценить отношение граждан к резонансным законам

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госдума будет сотрудничать с Фондом общественного мнения (ФОМ) и Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) для оценки резонансных законодательных инициатив. Сотрудничать с социологами предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет газета "Известия" со ссылкой на вице-спикера палаты Петра Толстого.

"Это вовсе не значит, что мы будем следовать результатам соцопросов, но мы должны понимать контекст, в котором находится принятие тех или иных решений", - уточнил вице-спикер.

По словам Толстого, первыми получат оценку наиболее спорные законопроекты, которые вызвали общественное возмущение. Какие именно - решат фракции и профильные комитеты, окончательное решение примет совет ГД. В дальнейшем опросы хотят проводить еще до рассмотрения законопроектов в профильных комитетах и на пленарных заседаниях ГД, чтобы депутаты могли ориентироваться на мнение избирателей при вынесении решения. Социологам будут также заказывать ежемесячные рейтинги популярности четырех парламентских фракций.

Толстой отметил, что пока достигнута общая договоренность о взаимодействии с ФОМ и ВЦИОМ. Детали сотрудничества прорабатываются. Первые результаты исследований в ГД ожидают в мае.