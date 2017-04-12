Роскомнадзор ограничил доступ к 547 ресурсам с пиратской копией фильма "Время первых"

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Доступ к 547 интернет-страницам был ограничен Роскомнадзором из-за распространения пиратских копий фильма "Время первых". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"На основании определения Мосгорсуда от 24 марта 2017 г. Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на фильм "Время первых". В настоящее время ограничен доступ к 547 URL-адресам, незаконно распространявшим в интернете "пиратские" копии фильма", - говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре уточнили, что в адрес провайдеров хостинга и владельцев интернет-ресурсов были направлены уведомления о необходимости удалить противоправный контент. "На данный момент "пиратские" копии фильма удалены с 486 интернет-ресурсов, 51 - ожидают удаления. В связи с неудалением противоправной информации блокируется 10 URL-адресов", - говорится в сообщении.
Картина режиссера Дмитрия Киселева "Время первых" вышла в российский прокат на минувшей неделе. Главные герои фильма - опытный военный летчик Павел Беляев (его сыграл Константин Хабенский) и его молодой напарник Алексей Леонов - готовятся к первому выходу человека в открытый космос.