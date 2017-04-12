"Коммунисты России" просят Мединского разыскать в США партбилет Гагарина

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Партия "Коммунисты России" попросила министра культуры Владимира Мединского проверить публикации, согласно которым личные вещи первого космонавта Юрия Гагарина, в том числе его партийный билет, хранятся в американском музее, и если информация подтвердится, выкупить эти предметы. Копия письма за подписью лидера партии Максима Сурайкина имеется в распоряжении ТАСС.

Сурайкин апеллирует к публикациям СМИ (в частности статье от 2015 года "Советский космос с молотка" интернет-издания "Свободная пресса"), в которых утверждается, что многие личные вещи Гагарина (в том числе его партбилет, летное удостоверение, скафандр), а также логарифмическая линейка конструктора Сергея Королева в 90-е годы оказались в Соединенных Штатах и теперь хранятся в Национальном музее авиации и космонавтики США.

"Необходимо пойти на любые расходы и самые жесткие меры давления, чтобы вернуть в Россию бесценные раритеты", - говорится в обращении.

В партии "Коммунисты России" утверждают, что США многие десятилетия проводят "крайне агрессивную политику в отношении СССР и России", в связи с чем хранение в американских музеях личных вещей Гагарина "крайне неуместно" и "наносит ущерб национальной гордости россиян".

Сурайкин просит Минкультуры после выкупа раритетов передать партийный билет Гагарина в архив "Коммунистов России", так как эта партия является идейным преемником КПСС.