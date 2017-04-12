Трое пострадавших при теракте в метро Петербурга остаются в тяжелом состоянии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Около 50 пострадавших в теракте в петербургском метро остаются в медицинских учреждениях северной столицы, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
"По состоянию на 13:00 мск в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, средней тяжести - четверо, удовлетворительно 40, амбулаторно 33", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что число жертв теракта увеличилось до 14. Этой ночью в Военно-медицинской академии скончался один из пострадавших, житель Ленинградской области.
Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими в петербургском метро признаны 102 человека. Похоронены 13 жертв теракта.