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Трое пострадавших при теракте в метро Петербурга остаются в тяжелом состоянии

Общество
12 апреля, 16:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, апреля. /ТАСС
Всего в больницах остаются около 50 пострадавших
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Около 50 пострадавших в теракте в петербургском метро остаются в медицинских учреждениях северной столицы, трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

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"По состоянию на 13:00 мск в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, средней тяжести - четверо, удовлетворительно 40, амбулаторно 33", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число жертв теракта увеличилось до 14. Этой ночью в Военно-медицинской академии скончался один из пострадавших, житель Ленинградской области.

Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими в петербургском метро признаны 102 человека. Похоронены 13 жертв теракта.

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