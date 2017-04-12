Арестованный в Турции корреспондент немецкой газеты Die Welt женился в СИЗО

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Содержащийся под арестом журналист немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель женился в стамбульской тюрьме Силиври на своей подруге - телевизионном продюсере Дилек Майятюрк. Информация об этом появилась в электронной версии издания.
Брак зарегистрировала сотрудница отдела записи актов гражданского состояния администрации стамбульского пригорода Силиври. Свидетелями на церемонии стали адвокат 43-летнего Юджеля Ферат Чагиль, а также член парламента от Республиканской народной партии Турции Шафак Павей. Другие гости на бракосочетание допущены не были. Теперь помимо защитника корреспондента и членов турецкого парламента к журналисту будет иметь доступ и его жена, добавляет издание.
Ранее 4 апреля адвокат генконсульства в ФРГ смог пообщаться с находящимся под арестом корреспондентом немецкой газеты, который имеет как турецкое, так и германское гражданство.
17 февраля стало известно, что Юджель был задержан турецкой полицией по подозрению в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, а также пропаганде терроризма. Незадолго до этого он работал над темой хакерских атак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака. На протяжении двух недель журналиста удерживали в полиции, после чего суд в Стамбуле принял решение поместить Юджеля под арест на время следствия. Срок нахождения в СИЗО, согласно турецким законам, может достигать 5 лет.