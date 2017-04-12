Региональным СМИ вручили знак отличия "Золотой фонд прессы"

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Знак отличия "Золотой фонд прессы" вручили региональным СМИ, которые, по мнению организаторов, отличаются качеством информации и разнообразием материалов. Вручение наград прошло в рамках делового форума "Качественная пресса и перспективы ее развития" в Москве.
Прошедшие экспертизу СМИ оценивались по девяти критериям по 10-балльной шкале, после подведения итогов они получили знаки качества трех степеней. Третья степень присуждается изданиям, набравшим от 40 до 59 баллов, вторая - от 60 до 79 баллов, первая - от 80 и выше. Первую степень присудили 30 изданиям, среди которых - "Калтанский вестник" (Калтан), "Колокольный звон" (Тамбов), "Мой район" (Москва), "Наше время" (Ростов-на-Дону).
"Регионы сильно отличаются друг от друга - и по уровню экономического и социального развития, и по культурным, лингвистическим особенностям, и по информационным структурам и пространствам. Безусловно, и структура медиарынка, и портрет аудитории в регионах России не могут быть одинаковыми", - отметила председатель экспертного совета, декан факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова профессор Елена Вартанова. По ее мнению, регионы объединяет "интерес россиян к жизни вокруг них, к сообщениям о том, что происходит на их улице, в их городе или деревне, в их области". "Мы понимаем, что это интерес к местной журналистике, к местным новостям. Это подтверждает то, что государственная поддержка СМИ должна быть в первую очередь направлена местной журналистике", - считает Вартанова.
"Золотой фонд прессы" - это всероссийский конкурс на соискание знака отличия. Цель проекта - повышение качества российских изданий, популяризация и содействие в применении новых медиатехнологий и успешного опыта отечественных и зарубежных СМИ. Организаторами выступают редакция журнала "Журналист", дирекция и оргкомитет "Золотого фонда прессы" при поддержке Совета Федерации РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.