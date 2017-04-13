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Jaguar F-PACE признан "автомобилем года" на Нью-Йоркском автошоу

Общество
13 апреля, 10:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Также на звание лучшего автомобиля претендовали Audi-Q5 и Volkswagen Tiguan
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Jaguar F-PACE

Jaguar F-PACE

© Игорь Борисенко/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Спортивный внедорожник Jaguar F-PACE признан лучшим автомобилем года на Нью-Йоркском автошоу. Помимо приза 2017 World Car of the Year ("Лучший автомобиль в мире 2017 года") он удостоен также приза за лучший дизайн (2017 World Car Design of the Year).

"Эта модель может выпускаться как с бензиновым, так и с дизельным двигателем мощностью 340 лошадиных сил, - отметил в беседе с ТАСС представитель оргкомитета выставки Барри Самнер. - Машина обладает исключительными динамическими характеристиками, а также снабжена всеми возможными устройствами для облегчения управления".

Jaguar F-PACE был предварительно включен в список из 23 машин, претендовавших на звание лучшего автомобиля 2017 года. Затем этот список был сокращен сначала до 10, а потом - до трех машин, куда помимо Jaguar вошли также Audi-Q5 и Volkswagen Tiguan. Окончательный выбор победителя сделало представительное международное жюри, в состав которого вошли 75 журналистов из 23 стран, пишущих на автомобильные темы.

В прошлом году "машиной года" на Нью-Йоркском международном автошоу была признана Mazda MX-5, а в 2015 году - Mercedes-Benz C-Klass.

Нью-Йоркское международное автошоу - самая престижная в США демонстрация достижений автомобилестроительных корпораций - проводится ежегодно с 1900 года.

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