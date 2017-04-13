Паркетники на пьедестале: почему автомобилями года признаются кроссоверы

Триумфатором Нью-Йоркского автосалона стал Jaguar F-Pace, выбранный мировым автомобилем года. ТАСС рассказывает, на какие машины будут ориентироваться производители всего мира.

Царство кроссоверов

Интрига по поводу типа автомобиля, который станет лучшим, была раскрыта заранее. А именно в марте, когда в шорт-лист главной премии вошли два представителя концерна VW Group (концерн, в который входят марки Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley и другие. — Прим. ТАСС) — кроссоверы Volkswagen Tiguan и Audi Q5, а компанию им составил Jaguar F-Pace. Причем для англичан это первый эксперимент в секторе паркетников. Победителем в World Car of the Year (WCOTY, "Мировой автомобиль года". — Прим. ТАСС) стал именно Jaguar. Это дает все основания сказать, что эксперимент удался.

По сути, все три машины конкурируют за вкусы одного и того же покупателя. И Tiguan, и Q5, и F-Pace ориентированы на водителя, который хочет всего и сразу: отличиться на офисной стоянке в ряду однотипных представительских авто, поразить разгоном на светофоре или, наоборот, отправиться в спокойное семейное путешествие. Правда, толщина кошелька у этих покупателей все-таки разная: если цены на Tiguan начинаются от полутора миллионов рублей, то самая дешевая комплектация F-Pace стоит ровно в два раза больше.

Примечательно, что призеры — не просто кроссоверы, а компакт-кроссоверы, построенные на платформе легковых машин гольф-класса. Отсюда управляемость, сравнимая с хетчбэками. Но возможностью свернуть с шоссе и проехаться по условному бездорожью лучше не злоупотреблять. Несмотря на полный привод, дорожный просвет того же Tiguan всего 200 мм, то есть на два-три сантиметра выше типичных городских седанов, а значит, далеко по кочкам на таком паркетнике не уедешь.

Все фавориты очень похожи друг на друга. F-Pace, конечно, побольше своих немецких конкурентов, построенных на платформе Volkswagen Golf. Но выделяется он в первую очередь визуальным изяществом. Не зря кроссовер победил еще в одной номинации WCOTY — лучший дизайн.

Убийцы минивэнов

Победителем другого конкурса — "Европейский автомобиль года", — итоги которого подводят на Женевском автосалоне, также выбрали паркетник — Peugeot 3008.

Напрашивается вопрос: "В чем причина этого тренда?" При всей внешней брутальности компактных кроссоверов на них не уедешь далеко от асфальтовых дорог. Выглядят они дорого, но роскоши седанов E- и F-класса в них нет. Динамика? Тут они проигрывают даже не самым быстрым хетчбэкам. Вместительность багажника и комфорт для пассажиров? В этом вопросе предпочтительнее универсалы и даже некоторые седаны. При этом каждый третий продаваемый в России автомобиль (по оценкам экспертов) — кроссовер.

Так что выбирают покупатели? Ответ прост: не одно-единственное качество, а целый комплекс всевозможных. "Высокий кузов, просторный салон, приличный багажник, относительно высокий клиренс и повышенная проходимость. Хотя, конечно, в основном паркетники предназначены для штурма городских улиц. Кроссовер — это автомобиль, возникший на стыке двух классов: полноценных вседорожников с полным приводом и семейных минивэнов", — говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

ТАСС

Он считает, что кроссоверы уже "убили" класс компактных и семейных минивэнов. Их место на рынке и парковках заняли компактные паркетники и большие семиместные кроссоверы: "Такие машины сейчас есть в модельном ряду практически всех компаний. А количество минивэнов стремительно сокращается. Сейчас на международных автосалонах видишь: представили кроссовер. Спрашиваешь: "Вместо какой модели?" Отвечают: "Вместо минивэна".

Динамика, роскошь и нулевой выхлоп

Жюри WCOTY оценивало автомобили и в номинациях на лучший дизайн, убедительную динамику, приспособленность к городским условиям, экологичность, а также выбирало самую роскошную машину мира. В шорт-лист последней номинации вошли BMW 5 и Mercedes Е. То есть не самые премиальные модели компаний. Соревновался с ними новый флагман Volvo S90. Однако победил все-таки Mercedes. Это уже третья награда компании из Штутгарта: самым роскошным автомобилем ранее становились S-class (2014) и S-coupe (2015). В прошлом году пальма первенства досталась другому "немцу" — BMW 7.

Самым динамичным авто (World Performance Car of the Year) стал Porsche 718 Boxster/Cayman (первый — кабриолет, второй — трехдверное купе). В финале конкурса он опередил Audi R8 Spyder и McLaren 570s. У триумфатора своя история: он является наследником "серебряных стрел" — легендарной 718-й серии, выпускавшейся с 1957 по 1962 год. От аскетичных предков-спорткаров шестидесятых его отличает уровень комфорта, сравнимый с тем же Cayenne.

В важном именно для "динамичной" номинации параметре — разгоне до 100 километров в час — Porsche демонстрирует результат в 4,8 секунды. Впечатляет, однако тот же McLaren "делает сотню" за три секунды. Но выбор членов жюри пал именно на немецкий спорткар. Возможно, их впечатлила новая опция от Porsche — Sport Response Button. При нажатии кнопки на 20 секунд трансмиссия переходит в режим готовности к максимальному ускорению, подбирая оптимальную передачу и обостряя реакцию на нажатие педали газа.

В экологической номинации World Green Car of the Year тоже не обошлось без сюрпризов. Бестселлер рынка электромобилей, Tesla X, хоть и вошел в список из трех финалистов, но лауреатом так и не стал. Детище Илона Маска обогнала Toyota Prius Prime — гибрид, позволяющий проехать с нулевым выхлопом всего 35 километров. Впрочем, при включении бензинового двигателя он продержится 1000 километров с расходом менее двух литров бензина на сотню. Так что вряд ли это "самый зеленый" автомобиль. Скорее уж самый экономичный.



Дмитрий Романов