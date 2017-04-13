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Паркетники на пьедестале: почему автомобилями года признаются кроссоверы

Общество
13 апреля, 17:28 UTC+3
Впервые все финалисты престижной премии были одного класса
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Нью-Йоркский международный автосалон, 2017 год

Нью-Йоркский международный автосалон, 2017 год

© Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Триумфатором Нью-Йоркского автосалона стал Jaguar F-Pace, выбранный мировым автомобилем года. ТАСС рассказывает, на какие машины будут ориентироваться производители всего мира.

Царство кроссоверов

Интрига по поводу типа автомобиля, который станет лучшим, была раскрыта заранее. А именно в марте, когда в шорт-лист главной премии вошли два представителя концерна VW Group (концерн, в который входят марки Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley и другие. Прим. ТАСС) — кроссоверы Volkswagen Tiguan и Audi Q5, а компанию им составил Jaguar F-Pace. Причем для англичан это первый эксперимент в секторе паркетников. Победителем в World Car of the Year (WCOTY, "Мировой автомобиль года".  Прим. ТАСС) стал именно Jaguar. Это дает все основания сказать, что эксперимент удался.

По сути, все три машины конкурируют за вкусы одного и того же покупателя. И Tiguan, и Q5, и F-Pace ориентированы на водителя, который хочет всего и сразу: отличиться на офисной стоянке в ряду однотипных представительских авто, поразить разгоном на светофоре или, наоборот, отправиться в спокойное семейное путешествие. Правда, толщина кошелька у этих покупателей все-таки разная: если цены на Tiguan начинаются от полутора миллионов рублей, то самая дешевая комплектация F-Pace стоит ровно в два раза больше.

Примечательно, что призеры — не просто кроссоверы, а компакт-кроссоверы, построенные на платформе легковых машин гольф-класса. Отсюда управляемость, сравнимая с хетчбэками. Но возможностью свернуть с шоссе и проехаться по условному бездорожью лучше не злоупотреблять. Несмотря на полный привод, дорожный просвет того же Tiguan всего 200 мм, то есть на два-три сантиметра выше типичных городских седанов, а значит, далеко по кочкам на таком паркетнике не уедешь.

Все фавориты очень похожи друг на друга. F-Pace, конечно, побольше своих немецких конкурентов, построенных на платформе Volkswagen Golf. Но выделяется он в первую очередь визуальным изяществом. Не зря кроссовер победил еще в одной номинации WCOTY — лучший дизайн.

Убийцы минивэнов

Победителем другого конкурса — "Европейский автомобиль года", — итоги которого подводят на Женевском автосалоне, также выбрали паркетник — Peugeot 3008. 

Напрашивается вопрос: "В чем причина этого тренда?" При всей внешней брутальности компактных кроссоверов на них не уедешь далеко от асфальтовых дорог. Выглядят они дорого, но роскоши седанов E- и F-класса в них нет. Динамика? Тут они проигрывают даже не самым быстрым хетчбэкам. Вместительность багажника и комфорт для пассажиров? В этом вопросе предпочтительнее универсалы и даже некоторые седаны. При этом каждый третий продаваемый в России автомобиль (по оценкам экспертов) — кроссовер.

Так что выбирают покупатели? Ответ прост: не одно-единственное качество, а целый комплекс всевозможных. "Высокий кузов, просторный салон, приличный багажник, относительно высокий клиренс и повышенная проходимость. Хотя, конечно, в основном паркетники предназначены для штурма городских улиц. Кроссовер — это автомобиль, возникший на стыке двух классов: полноценных вседорожников с полным приводом и семейных минивэнов", — говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

ТАСС

Он считает, что кроссоверы уже "убили" класс компактных и семейных минивэнов. Их место на рынке и парковках заняли компактные паркетники и большие семиместные кроссоверы: "Такие машины сейчас есть в модельном ряду практически всех компаний. А количество минивэнов стремительно сокращается. Сейчас на международных автосалонах видишь: представили кроссовер. Спрашиваешь: "Вместо какой модели?" Отвечают: "Вместо минивэна".

Динамика, роскошь и нулевой выхлоп

Жюри WCOTY оценивало автомобили и в номинациях на лучший дизайн, убедительную динамику, приспособленность к городским условиям, экологичность, а также выбирало самую роскошную машину мира. В шорт-лист последней номинации вошли BMW 5 и Mercedes Е. То есть не самые премиальные модели компаний. Соревновался с ними новый флагман Volvo S90. Однако победил все-таки Mercedes. Это уже третья награда компании из Штутгарта: самым роскошным автомобилем ранее становились S-class (2014) и S-coupe (2015). В прошлом году пальма первенства досталась другому "немцу" — BMW 7.

Самым динамичным авто (World Performance Car of the Year) стал Porsche 718 Boxster/Cayman (первый — кабриолет, второй — трехдверное купе). В финале конкурса он опередил Audi R8 Spyder и McLaren 570s. У триумфатора своя история: он является наследником "серебряных стрел" — легендарной 718-й серии, выпускавшейся с 1957 по 1962 год. От аскетичных предков-спорткаров шестидесятых его отличает уровень комфорта, сравнимый с тем же Cayenne. 

В важном именно для "динамичной" номинации параметре — разгоне до 100 километров в час — Porsche демонстрирует результат в 4,8 секунды. Впечатляет, однако тот же McLaren "делает сотню" за три секунды. Но выбор членов жюри пал именно на немецкий спорткар. Возможно, их впечатлила новая опция от Porsche — Sport Response Button. При нажатии кнопки на 20 секунд трансмиссия переходит в режим готовности к максимальному ускорению, подбирая оптимальную передачу и обостряя реакцию на нажатие педали газа. 

В экологической номинации World Green Car of the Year тоже не обошлось без сюрпризов. Бестселлер рынка электромобилей, Tesla X, хоть и вошел в список из трех финалистов, но лауреатом так и не стал. Детище Илона Маска обогнала Toyota Prius Prime — гибрид, позволяющий проехать с нулевым выхлопом всего 35 километров. Впрочем, при включении бензинового двигателя он продержится 1000 километров с расходом менее двух литров бензина на сотню. Так что вряд ли это "самый зеленый" автомобиль. Скорее уж самый экономичный. 

Дмитрий Романов

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