ОНФ попросил МВД проверить деятельность коллекторов

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в МВД с просьбой проверить коллекторские организации в 11 регионах России, где, возможно, нарушаются новые правила общения взыскателей с должниками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.
В ОНФ напомнили, что в начале года вступил в силу закон, ограничивающий деятельность коллекторов при взыскании задолженности. В частности, документ ограничивает количество звонков должнику, частоту личных встреч, а также ограничивает возможности общения коллекторов с родственниками должника.
"По итогам первых месяцев работы закона о защите прав граждан при взыскании проект ОНФ "За права заемщиков" организовал мониторинг жалоб граждан и направил выявленные в 11 регионах случаи нарушений со стороны коллекторов в МВД для проведения надзорных мероприятий", - отмечается в сообщении.
По словам руководителя проекта Виктора Климова, очень важно, чтобы после вступивших в начале года новых правил общения коллекторов с должниками полиция "адекватно реагировала на каждое заявление о незаконных действиях "черных коллекторов".