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Комитет Думы поддержал продление на год срока обмена водительских прав для иностранцев

Общество
13 апреля, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
По данным разработчиков законопроекта, в российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, а также сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается на год продлить срок обмена водительских прав водителям-иностранцам. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы от разных фракций.

В пояснительной записке авторы напоминают, что с 1 июня 2017 года вступает в силу требование о запрете допуска к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности непосредственно в сфере транспорта. Они отмечают, что обязательным условием обмена удостоверений является сдача трех экзаменов - одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

По данным разработчиков, в российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном - граждане Белоруссии. Подавляющее большинство указанных транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей) и Брянской областях, а также в Московском регионе.

"На практике международные автомобильные перевозчики столкнулись с рядом проблем. Основным препятствием для сдачи экзаменов и служащим причиной отказов в приеме заявлений на сдачу экзаменов является отсутствие необходимой материально-технической базы в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции: требуемого для сдачи экзамена водителя-международника подвижного состава и оборудованных площадок (автодромов)", - указывают они.

"В результате в комитет Госдумы по транспорту и строительству начали поступать массовые обращения перевозчиков, свидетельствующие об имеющихся проблемах в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции и фактической невозможности сдачи практических экзаменов и обмена иностранных водительских удостоверений на российские национальные и международные водительские удостоверения", - указывают авторы.

"В целях сохранения позиций российских перевозчиков на международном рынке автотранспортных услуг предлагается перенести срок завершения обмена национальных водительских удостоверений до 1 июня 2018 года", - предложили разработчики. В соответствии с действующим законодательством, этот срок заканчивается уже 1 июня текущего года.

"Предлагаемый срок представляется реалистичным и обеспечивающим благоприятные условия для перевозчиков и работающих у них иностранных водителей для планирования кампании по обмену водительских удостоверений", - уверены авторы.

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