Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор Исаакия: минимальный срок вывоза коллекции нельзя сократить без нарушения закона

Общество
13 апреля, 16:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, апреля. /ТАСС
Николай Буров сообщил, что "еще не получал "черной метки" начинать" вывоз коллекции Исаакия для передачи РПЦ
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Минимальный срок вывоза коллекции Исаакия для его передачи РПЦ, составляющий 188 дней, не может быть сокращен без нарушения действующего законодательства. Такое мнение высказал ТАСС директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", комментируя сообщения ряда СМИ о возможной передаче собора к 12 июля.

Смотрите также
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров

Расчет о минимальном сроке был сделан музейщиками в марте по просьбе комитета по культуре города.

"Срок 188 дней нельзя сократить, если следовать закону, который в нашей стране соблюдается", - сказал Николай Буров. Отправной точкой в определении точных сроков должно быть письменное распоряжение комитета, которого на данный момент нет. По словам Бурова, никаких изменений в ситуации пока не произошло. "Никаких сведений об изменении ситуации нет. Я еще не получал "черной метки" начинать", - отметил директор музея, назвав сведения о передаче собора к 12 июля "вбросом".

Смольный предусмотрит все варианты

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова сообщила, что в Смольный еще не поступало официального обращения РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, поэтому нет каких-либо оснований для рассмотрения вопроса о передаче музейных ценностей из Исаакиевского собора в другие музеи Санкт-Петербурга. При этом в Смольном заявляют, что "будут предусмотрены любые варианты развития событий", но однозначно будет сохранен юридический статус государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", который останется в ведении Санкт- Петербурга и продолжит полноценную музейную и культурно-просветительскую деятельность.

В ожидании референдума

Тем временем в Законодательном собрании Санкт-Петербурга готовятся к рассмотрению вопроса о возможности проведения общегородского референдума по вопросу о статусе Исаакиевского собора. Накануне председатель городского парламента Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что ответ будет дан до 26 апреля.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

В инициативную группу по проведению референдума, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли Российский творческий союз работников культуры, Санкт-Петербургский союз ученых, движение "Православные за Исаакий как храм и музей", а также политические организации, в том числе партия ПАРНАС.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Рад, что я здесь. Живой". Истории постояльцев Дома трудолюбия "Ной"
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
"Лечить депрессию должны психиатры": три признака болезни и как ее избежать
Фото
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
18
Предвестник главного праздника: православные отмечают Вербное воскресенье
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама