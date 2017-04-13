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Из стационаров Петербурга выписано еще пятеро пострадавших при взрыве в метро

Общество
13 апреля, 16:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, апреля. /ТАСС
Всего в настоящее время в больницах находится 41 пострадавший, из них 2 - в тяжелом состоянии, 5 - средней тяжести
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Еще пятеро пострадавших при теракте в петербургском метро выписаны из медицинских учреждений Северной столицы, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина на своей странице в Twitter.

"Сегодня из тяжелой группы в группу средней тяжести был переведен еще один пострадавший. Выписано из стационара пятеро пострадавших", - говорится в сообщении.

По данным вице-губернатора, всего в больницах находится 41 пострадавший, из них 2 - в тяжелом состоянии, 5 - средней тяжести. Амбулаторно проходят лечение 39 человек.

Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека.

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