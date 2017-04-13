Комиссия при Мосгордуме одобрила установку памятника Александра Солженицына в столице

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала установку памятника русскому писателю Александру Солженицыну в Таганском районе столицы. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии.

"Мы поддерживаем предложение по установке памятника в указанном специалистами месте и просим департамент культуры совместно с муниципальными депутатами Таганского района еще раз проработать вопрос установки памятника", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

По словам начальника управления музейно-выставочной работы департамента культуры столицы Антона Горянова, установка и изготовление памятника будет осуществлено за счет средств Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.

Памятник планируется установить в сквере между домами № 11 и 13 по улице Александра Солженицына. Внешний облик памятника будет определен в результате открытого конкурса, организатором которого выступает Министерство культуры РФ. Итоги конкурса планируется подвести в сентябре 2017 года.

Памятник будет установлен в рамках празднования столетия со дня рождения Александра Солженицына в 2018 году.