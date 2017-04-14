Власти Канады будут реагировать на все случаи насильного снятия пассажиров с рейсов

ОТТАВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадские власти предупредили авиакомпании о недопустимости снятия с рейсов пассажиров в аэропортах Канады с применением силы. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По его данным, соответствующие письма руководству авиаперевозчиков, осуществляющих деятельность в Канаде, отправил лично министр транспорта страны Марк Гарно. Его инициатива связана с недавним случаем в США, когда сотрудники американской компании United Airlines буквально выволокли из салона самолета пассажира.

"Я уверен, что вы были обеспокоены случившимся так же, как и я, и как все канадцы, - написал чиновник. - Я пишу вам сегодня, чтобы сообщить, что такого рода инциденты неприемлемы в Канаде". Гарно добавил, что федеральные власти на подобные случаи "будут реагировать", но о конкретных последствиях для перевозчиков не сообщил.

Скандал вокруг United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная в воскресенье на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго (штат Иллинойс) в Луисвилл (штат Кентукки). На записи видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, на лице у которого кровь. По словам адвоката, его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга. Мужчина был госпитализирован, но уже вышел из больницы.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Отказавшимся выполнить их требования пассажиром оказался доктор Дэвид Дао, который сослался на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении него силу.