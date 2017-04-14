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Минздрав будет вести регистры больных ВИЧ и туберкулезом

Общество
14 апреля, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Отмечается, что федеральные регистры включают в два типа сегментов с информацией - федеральные и региональные
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России будет вести федеральные регистры лиц, инфицированных ВИЧ и туберкулезом. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства.

"Утвержденные правила позволят сформировать федеральные и региональные персонифицированные базы данных о лицах, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и лицах, больных туберкулезом, которые находятся на медицинском обслуживании в медицинских организациях, подведомственных федеральным и региональным органам власти, в целях организации оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами", - говорится в справке к документу.

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Отмечается, что федеральные регистры включают в два типа сегментов с информацией - федеральные и региональные. Новые правила определяют порядок ведения этих регистров, а также порядок предоставления сведений региональных сегментов в соответствующие федеральные. Региональные сегменты федеральных регистров будут вести органы государственной власти субъектов Федерации. Сформированные базы данных помогут оказывать инфицированным медицинскую помощь, в том числе обеспечивать их лекарственными препаратами.

Федеральный регистр ВИЧ-инфицированных граждан был запущен в российских регионах 1 января 2017 года - на его основании пациенты получают лекарственные препараты. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отмечала, что создание регистра позволит оптимизировать распределение всех возможностей, диагностических и лечебных, а также стандартизировать статистику и выход на международные структуры с одними и теми же данными.

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