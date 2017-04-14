Базу вакансий КМНС создадут в Якутии для трудоустройства в крупных компаниях

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МИРНЫЙ, (Якутия), 14 апреля. /ТАСС/. Власти создадут базу вакансий в самом этническом районе Якутии - Сунтарском, где население более чем на 90% состоит из представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). С помощью этой базы местные власти планируют трудоустраивать представителей КМНС в крупных газовых и нефтяных компаниях, сообщил корреспонденту ТАСС первый замглавы Сунтарского района Николай Александров.
"Мы хотим создать базу вакансий для представителей КМНС, которые прошли обучение в вузах по ряду специальностей. На этот шаг нас подтолкнули общественные слушания с участием представителей "Газпрома". На них жители стали жаловаться на то, что их не трудоустраивают, на что представители компании ответили, что они не знают о кадровом потенциале нашего этнического района, и предложили создать базу вакансий, с помощью которой они смогут трудоустраивать людей на промышленные объекты", - сказал Александров.
Он добавил, что местные власти занимаются этим вопросом, и в ближайшее время такая база вакансий будет сформирована.
"Также сейчас мы работаем с Министерством образования Якутии по продвижению талантливой молодежи. Тяжело смотреть, когда парни и девушки, получив профильное образование в художественных вуза Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, по возвращении в Якутию работают поварами и продавцами, а так быть не должно. Власти района надеются, что новое руководство АК "Алроса" обратит внимание на эту проблему, поможет поддерживать культурное наследие региона и реализовать ряд проектов с трудоустройством талантливой этнической молодежи", - отметил Александров.
Сунтарский район был основан в 1803 году. Центром района является село Сунтар, основанное в 1764 году. Территория Сунтарского района составляет 57800 кв. км: в нем 39 населенных пунктов, 26 наслегов (поселков). Население района - 25,6 тыс. человек.