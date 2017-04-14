Сочи претендует на участие в пилотном проекте по переработке мусора

СОЧИ, 14 апреля. /ТАСС/. Сочи может быть включен в федеральный проект "Чистая страна", предполагающий строительство современных мусороперерабатывающих заводов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, данная инициатива будет рассмотрена в июне на совещании с участием профильных министерств.

"Чтобы войти в число пилотных территорий, мусоропереработка на которых финансируется из федеральных средств за счет "зеленого тарифа", нам в Сочи и Краснодарском крае придется подготовить к июню все свои аргументы и соображения, касающиеся не только мусоропереработки, но и перспективы введения в строй новых мощностей по очистке морских и речных вод. Состоявшиеся встречи и договоренности позволяют с оптимизмом смотреть в будущее", - цитирует пресс-служба депутата Государственной Думы Константина Затулина.

Ранее сообщалось, что "Ростех" в рамках проекта "Чистая страна" построит пять мусоросжигательных заводов. Корпорация подписала соглашение с Hitachi по утилизации бытовых отходов, согласно которому будет построено четыре завода в Подмосковье каждый мощностью 700 тыс. тонн и один завод мощностью 550 тыс. тонн в Казани. Объем инвестиций на все пять проектов составит порядка 150 млрд рублей, при этом привлекать бюджетные средства в проект не планируется.

Проблемы с мусором в Сочи

В марте этого года в Сочи перешли на новую систему сбора и утилизации твердых бытовых отходов. Из схемы исключен мусоросортировочный комплекс-банкрот, весь собранный на улицах за сутки мусор сразу вывозится за пределы города.

Ежедневно с городских улиц собирают порядка 500 тонн мусора, привозят его на площадку бывшего завода строительных материалов. В мае в городе должен появится единый оператор по вывозу мусора.

В рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи был построен мусоросортировочный комплекс, первоначальный инвестор - компания "Тоннельный отряд-44" - судом признан банкротом, а новые акционеры отказались от дальнейшей реализации проекта.

Ранее сообщалось, что в пик курортного сезона в Сочи в 2016 году из-за наплыва туристов сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Ежедневно на улицах курорта собирали на четверть больше мусора, чем обычно. Из-за запрета на передвижение грузовиков по федеральным дорогам в дневные часы отходы вывозились со значительной задержкой, а нагрузка на существующий мусоросортировочный комплекс вдвое превысила проектную мощность. Тогда прокуратура через суд добилась вывоза скопившихся отходов.