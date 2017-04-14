Приставы впервые исключили коллекторскую фирму из госреестра

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ приняла первое решение об исключении из госреестра коллекторской фирмы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП, из госреестра юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, исключено ООО "Агентство Кредит Финанс" (ООО "АКФ"). Оно было в числе первых десяти попавших в реестр коллекторских фирм, получив свидетельство в Москве еще 29 декабря.

Как рассказали в ФССП, основанием для исключения из реестра, что лишает права заниматься коллекторской деятельностью, стали итоги внеплановой проверки. "Основанием для проведения проверки стало нарушение ООО "АКФ" п. 10 ч. 1 ст. 13 закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" - наличие денежного обязательства, не исполненного в течение 30 дней со дня вступления в законную силу судебного акта", - сказали в ФССП.

По результатам проверки 27 марта ООО "АКФ" было направлено предписание об устранении нарушения в течение 30 дней. Однако у компании не было возможности погасить задолженность в установленный срок, и 29 марта она сама обратилась к приставам с заявлением об исключении ее из госреестра. Решение об исключении было принято 13 апреля.

"В соответствии с законом, с момента подачи такого заявления компания не имеет права заниматься взысканием просроченной задолженности", - отметили в ФССП. На сегодня в реестр включены 109 компаний.