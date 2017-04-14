Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приставы впервые исключили коллекторскую фирму из госреестра

Общество
14 апреля, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Как рассказали в Федеральной службе судебных приставов, основанием для исключения из реестра стали итоги внеплановой проверки
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ приняла первое решение об исключении из госреестра коллекторской фирмы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП, из госреестра юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, исключено ООО "Агентство Кредит Финанс" (ООО "АКФ"). Оно было в числе первых десяти попавших в реестр коллекторских фирм, получив свидетельство в Москве еще 29 декабря.

Как рассказали в ФССП, основанием для исключения из реестра, что лишает права заниматься коллекторской деятельностью, стали итоги внеплановой проверки. "Основанием для проведения проверки стало нарушение ООО "АКФ" п. 10 ч. 1 ст. 13 закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" - наличие денежного обязательства, не исполненного в течение 30 дней со дня вступления в законную силу судебного акта", - сказали в ФССП.

По результатам проверки 27 марта ООО "АКФ" было направлено предписание об устранении нарушения в течение 30 дней. Однако у компании не было возможности погасить задолженность в установленный срок, и 29 марта она сама обратилась к приставам с заявлением об исключении ее из госреестра. Решение об исключении было принято 13 апреля.

"В соответствии с законом, с момента подачи такого заявления компания не имеет права заниматься взысканием просроченной задолженности", - отметили в ФССП. На сегодня в реестр включены 109 компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Контроль над коллекторами в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
9
Эксплуатация вагонов нового поколения "Москва" началась в столичном метро
6
Волшебный юбилей Диснейленда: парижский парк развлечений празднует 25-летие
9
Под Новгородом любители военной истории воссоздали подвиг бойцов Второй ударной армии
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МИД РФ считает вынужденной эмоциональность выступления Сафронкова в СБ ООН
2
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
3
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
4
Песков: споры по статьям о правах секс-меньшинств нужно решать в суде, угрозы недопустимы
5
Четыре станции метро в Петербурге закрыты из-за неисправного состава
6
На сайте ВВС США появилось видео испытаний "матери всех бомб"
7
Программа сноса пятиэтажек в Москве затронет серединную часть города
Темы дня
Загрузка...
Реклама