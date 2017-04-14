Минздрав предлагает позволить волонтерам поступать в медвузы в приоритетном порядке

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минздрав РФ подготовил законопроект, позволяющий некоторым абитуриентам поступить в медицинский вуз или среднеспециальное медицинское учреждение в приоритетном порядке. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии форума, посвященного движению волонтеров-медиков.

"Наша серьезность по отношению к этому движению состоит в том, что мы подготовили отдельный федеральный закон, который устанавливает не только законодательные рамки волонтерства и разделяет ответственность между социально ориентированным некоммерческими организациями и руководителями медицинских организаций, но дает приоритетные права этим ребятам поступать в медицинские учреждения - и в вузы, и в среднеспециальные медицинские учреждения", - сказала она.

Министр также отметила, что ведомство планирует и дальше привлекать волонтеров-медиков к главным событиям в стране.

"Министерство здравоохранения очень всерьез это движение воспринимает, и не просто его поддерживает, а мы ребят привлекаем ко всем главным активностям в стране в области здравоохранения", - добавила она.