Исследование: около 80% российских детей подвержены угрозам в интернете

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Около 80% детей не защищены от противоправного контента в интернете. Такие данные исследования озвучил исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов на Московском международном салоне образования (ММСО) на ВДНХ.

Исследование в форме анкетирования школьников и их родителей проходило с 7 февраля по 7 марта во всех регионах РФ. В течение этого времени при поддержке Администрации президента прошла всероссийская акция "Месяц безопасного интернета", в которой приняли участие около 11 млн школьников.

"Родители почти не уделяют внимания безопасности в информационном пространстве своих детей просто потому, что технические средства контроля использует лишь 20% родителей, остальные отвечают, что контролируют детей лично", - сказал Давыдов.

"Если мы с вами к этому прибавим, что пик пребывания в интернете приходится на то время, когда родители еще на работе, то мы поймем, что 80% наших детей практически без защиты, при том, что 75% наших детей - пользователи социальных сетей", - подчеркнул исполнительный директор.

Он добавил, что 57% детей - пользователи социальной сети "ВКонтакте". "Очевидно, что тут нужно говорить о взаимодействии бизнеса, общества, государства и педагогического сообщества с тем, чтобы бизнес понимал свою ответственность, такая ответственность должна быть установлена", - заключил Давыдов.