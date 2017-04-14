Музей истории Петербурга не получал распоряжения о присоединении Исаакия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга пока не отдавали распоряжения о присоединении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" к музею истории города. Как сообщил ТАСС директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин, на данный момент такого документа музеем не получено.

"На сегодняшний день официального распоряжения городских властей о присоединении Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" к Государственному музею истории Санкт-Петербурга музей не получал", - сказал Колякин.

Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга со ссылкой на вице-губернатора Владимира Кириллова сообщила, что в Смольный еще не поступало официального обращения РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, поэтому нет каких-либо оснований для рассмотрения вопроса о передаче музейных ценностей из Исаакиевского собора в другие музеи Санкт-Петербурга. При этом в Смольном заявляют, что "будут предусмотрены любые варианты развития событий", но однозначно будет сохранен юридический статус государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", который останется в ведении Санкт- Петербурга и продолжит полноценную музейную и культурно-просветительскую деятельность.

Музей истории города в Смольном назвали "предпочтительным вариантом" при подборе площадок для перемещения 26 тысяч предметов музейного фонда РФ из Исаакия - до 1963 года экспозиция, составившая впоследствии основу этой музейной экспозиции, размещалась именно в этом музее, Исаакий имеет статус самостоятельного музея с 1983 года.

Накануне директор ГМП "Исаакиевский собор" Николай Буров рассказал ТАСС, что рассчитанный музейщиками по просьбе городского комитета по культуре минимальный срок вывоза коллекции Исаакия для его передачи РПЦ, составляющий 188 дней, не может быть сокращен без нарушения действующего законодательства. Отправной точкой в определении точных сроков, по его словам, должно быть письменное распоряжение комитета, которого на данный момент нет. По словам Бурова, никаких изменений в ситуации пока не произошло.

В ожидании референдума

Тем временем в Законодательном собрании Санкт- Петербурга готовятся к рассмотрению вопроса о возможности проведения общегородского референдума по вопросу о статусе Исаакиевского собора. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров сообщал журналистам, что ответ будет дан до 26 апреля. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.