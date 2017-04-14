Экологи выступают против строительства нефтяного терминала на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Строительство нефтеналивного терминала Таналау в районе поселка Байкаловск на севере Красноярского края может вызвать негативные экологические последствия, считают опрошенные ТАСС эксперты. Против реализации проекта выступают как экологи, так и представители коренных малочисленных народов. Специалисты также отмечают, что проект негативно скажется на рыбных ресурсах, животном мире и состоянии почв. Власти региона утверждают, что не допустят негативных последствий.

Позиция экологов и северян

"В районе строящегося терминала находятся зимовальные ямы ценных видов рыб: осетра, нельмы, муксуна. И появление терминала нанесет непоправимый ущерб воспроизводству этих видов рыб", - сообщил корреспонденту ТАСС председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев. По его словам, гораздо безопасней было бы построить не терминал, а нефтепровод до Диксона, где идет развитие морского порта для экспорта таймырского угля.

О негативном воздействии на рыбные ресурсы говорится и в письме НИИ экологии и рыбохозяйственных водоемов уполномоченному по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семену Пальчину (есть в распоряжении ТАСС). "Дноуглубительные работы негативно воздействуют на продукционные характеристики гидробионтов (в том числе и рыб), в некоторых случаях вплоть до полного уничтожения кормовой базы рыб и ухода последних из зоны воздействия", - говорится в письме.

Также ученые отмечают, что увеличение интенсивности навигации, ее круглогодичное проведение негативно скажется на популяции сибирского осетра. "В зимнее время необходимым элементом жизнедеятельности осетра является зимовка. Зимняя навигация нарушает нормальные условия протекания этого периода в жизни рыбы, что приводит к негативным последствиям при формировании нерестовых стад", - говорится в документе.

"Помимо угрозы для рыбных ресурсов и разрушения почв при строительстве терминала существует угроза вспышек сибирской язвы, рядом с местом строительства находятся сибироязвенные могильники оленей, и мы можем получить вспышки этих заболеваний, какие наблюдались на Ямале", - заявили ТАСС в "Гринпис России".

Обеспокоенность строительством терминала высказывает и уполномоченный по правам коренных малочисленных народов региона Пальчин. В апреле 2016 г. совместно с представителями международной экологической организации им была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на месте строительства нефтяного терминала "Таналау" ОАО "ННК-Таймырнефтегаздобыча". Одним из существенных нарушений, по мнению экологов, стало размещение в водоохранной зоне реки Енисея мягких резервуаров-хранилищ дизельного топлива.

Правозащитники считают, что имело место нарушение конституционных прав граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей природной среды в результате намечаемой хозяйственной деятельности по строительству нефтяного терминала. "Уполномоченный в предыдущем докладе уже выражал обеспокоенность в связи с планами ОАО "ННК-Таймырнефтегаздобыча" построить вблизи поселка Байкаловск нефтяной терминал "Таналау", - говорится в последнем докладе уполномоченного "О проблемах реализации конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов на территории Красноярского края" (есть в распоряжении ТАСС).

Позиция властей региона

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский считает, что при реализации этого проекта необходимо учитывать все экологические аспекты. "Пока это (строительство терминала) больше проект, чем запуск. На севере Красноярского края много месторождений нефти, и ее добыча всегда увязывается с ее транспортировкой. В принципе мы не возражаем против строительства терминала, но при условии безукоризненного соблюдений всех экологических требований. Сохранение природы важнее, чем доход, а Красноярском краю нет необходимости гоняться за каждым рублем, у нас много инвестиций", - заявил губернатор корр. ТАСС.

"Строительство нефтяного терминала "Таналау" предусмотрено схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением правительства РФ. Строительство нефтяного терминала осуществляет ОАО "ННК-Таймырнефтегаздобыча", - сообщили ТАСС в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В ведомстве напомнили, что компания разработала проект "Обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождения", включая строительство нефтяного терминала "Таналау". "Проект строительства нефтяного терминала был рассмотрен на общественных слушаниях и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня. В связи с чем ситуация по регулированию экологической составляющей строительства нефтяного терминала "Таналау" находится на контроле", - подчеркнули в Министерстве природных ресурсов и экологии.

В "Независимой нефтегазовой компании" ("ННК- Таймырнефтегаздобыча" входит в группу ННК) не ответили на вопросы ТАСС.

О проекте

Согласно оценке воздействия на окружающую среду, проведенной по заказу компании-инвестора в 2015 году, производительность терминала "Таналау" в 2017 году должна составить 263 тысяч тонн нефти, к 2020 году превысить 3 млн тонн, а с 2022 года через терминал будет проходить 5 млн тонн нефти ежегодно.

Согласно данным, публикуемым в открытых источниках, стоимость строительства терминала оценивалась в 8,9 млрд рублей. Терминал строится в рамках освоения Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений с суммарными извлекаемыми запасами 106,7 млн тонн. Оба месторождения принадлежат группе "Независимая нефтегазовой компании".