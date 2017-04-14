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Студент из Архангельска стал финалистом WorldSkills Russia

Общество
14 апреля, 15:54 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, апреля. /ТАСС
Финал турнира пройдет в середине мая в Краснодаре
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АРХАНГЕЛЬСК, 14 апреля. /ТАСС/. Cтудент из Архангельска Илья Серхачев стал финалистом национального чемпионата WorldSkills Russia, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Студент Архангельского финансово-промышленного колледжа Илья Серхачев успешно выступил на всероссийских отборочных соревнованиях национального чемпионата WorldSkills. Представитель Поморья попал в главный финал турнира, который пройдет в середине мая в Краснодаре", - говорится в сообщении.

Архангельскую область в отборочных этапах представляли пять финалистов регионального конкурса. Илья Серхачев победил в компетенции "Плотницкое дело", у него есть возможность попасть на мировое первенство. В 2015 году выпускник Архангельского техникума строительства и городского хозяйства Сергей Никитин выступал в составе сборной России на чемпионате мира по профессиональному мастерству в бразильском Сан-Паулу.

"Стимулом для студентов профтеха, которые планируют участвовать в турнирах WorldSkills, стала именная стипендия, учрежденная в этом году губернатором Игорем Орловым. Победители национальных чемпионатов смогут рассчитывать на разовую стипендию в 150 тыс. рублей, выплата призерам турнира составит 100 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко.

Worldskills в Поморье

Первый региональный чемпионат по стандартам Worldskills прошел в Архангельске в феврале 2017 года. В нем приняли участие 25 студентов колледжей и техникумов региона, конкурсанты демонстрировали свое мастерство по пяти компетенциям: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело и парикмахерское искусство, преподаватель младших классов. Оценивали профессиональное мастерство 43 эксперта, в том числе четыре национальных эксперта движения Worldskills. Специально для регионального чемпионата было приобретено современное оборудование, которое впоследствии было передано профессиональным организациям региона.

Архангельская область присоединилась к движению Worldskills в мае 2016 года. В следующем году количество компетенций планируется увеличить до 10, а число участников до 100. Регион рассматривает вопрос об организации в 2019 году JuniorSkills - профориентационных состязаний школьников в профессиональном мастерстве.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

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