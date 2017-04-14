ЦБ создал прогноз по инфляции с помощью "Яндекс.Музыки"

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ЦБ в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовал прогноз по инфляции в России, используя названия популярных песен на ресурсе "Яндекс.Музыка". Название композиций в подборке складывается во фразу "Она точно будет маленькая, я знаю!".
Хорошего вам вечера и низких инфляционных ожиданий. #ГовориПеснями https://t.co/VVTAbX9kgx— Банк России (@bank_of_russia) 13 апреля 2017 г.
На обложке плейлиста, созданного регулятором, указано значение 4%. Именно такой ожидаемый уровень инфляции на 2017 год был спрогнозирован Минэкономразвития и ЦБ РФ.
Банк России таким образом принял участие во флешмобе #ГовориПеснями, который ранее поддержал Промсвязьбанк. Кредитная организация создала подборку музыки "на случай, если вы решили поменять банк" и опубликовала плейлист на своей странице во ВКонтакте.
Однако изначально акцию запустила американка, которая в сервисе Spotify составила плейлист из песен, сложившихся во фразу, предназначенную для расставания со своим молодым человеком.