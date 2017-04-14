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ЦБ создал прогноз по инфляции с помощью "Яндекс.Музыки"

Общество
14 апреля, 16:55 UTC+3
Список песен в плейлисте, созданном Банком России, складывается во фразу "Она точно будет маленькая, я знаю!"
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Материал из 1 страницы
© ТАСС

ЦБ в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовал прогноз по инфляции в России, используя названия популярных песен на ресурсе "Яндекс.Музыка". Название композиций в подборке складывается во фразу "Она точно будет маленькая, я знаю!".

На обложке плейлиста, созданного регулятором, указано значение 4%. Именно такой ожидаемый уровень инфляции на 2017 год был спрогнозирован Минэкономразвития и ЦБ РФ.

Банк России таким образом принял участие во флешмобе #ГовориПеснями, который ранее поддержал Промсвязьбанк. Кредитная организация создала подборку музыки "на случай, если вы решили поменять банк" и опубликовала плейлист на своей странице во ВКонтакте

Однако изначально акцию запустила американка, которая в сервисе Spotify составила плейлист из песен, сложившихся во фразу, предназначенную для расставания со своим молодым человеком. 

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