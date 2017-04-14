Данные школьников в единой информационной системе Минобрнауки защитит ФСБ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Данные, которые будут вноситься в единую информационную систему учета обучающихся, будут защищаться ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ со ссылкой на директора Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки Михаила Попова по итогам обсуждения.

"Данные будут храниться на территории России, их защиту будут обеспечивать ФСБ, Минкомсвязи России и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. При разработки всех элементов данного проекта использованы исключительно российские разработки", - цитирует пресс-служба ОП слова Попова.

В Общественной палате добавили, что в ходе обсуждений было решено, что участие в единой системе будет необязательным. Данные ребенка не будут заносится в нее, в случае, если против этого возражают родители.

Государственная информационная система (ГИС) "Контингент" разрабатывается с конца 2015 года. Цель проекта - учет обучающихся всех уровней образования: от детских садов до вузов. Система станет основой для оказания услуг в сфере образования.

Согласно данным Минобрнауки, в настоящее время в РФ работает около 44 тыс. школ, 40 тыс. детских садов, 11 тыс. кружков и более 590 вузов. Достоверных данных о числе детей, посещающих различные учебные заведения, сегодня фактически не существует, тем более нет данных о том, сколько их появится через три, пять и 10 лет. Планирование в области образования сегодня осуществляется на основе сведений, предоставляемых Росстатом.

Кроме того, на данный момент не происходит сбор информации об успеваемости и увлечениях. Такие данные существуют в электронных дневниках, но на уровне страны они не систематизируются.

Планируется, что "Контингент" будет содержать полную статистику о количестве обучающихся, информацию об очередях на зачисление; база позволит сократить документооборот, снизить нагрузку при формировании отчетности, повысить качество управления и тд.