Данные школьников в единой информационной системе Минобрнауки защитит ФСБ

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Данные, которые будут вноситься в единую информационную систему учета обучающихся, будут защищаться ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ со ссылкой на директора Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки Михаила Попова по итогам обсуждения.
"Данные будут храниться на территории России, их защиту будут обеспечивать ФСБ, Минкомсвязи России и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. При разработки всех элементов данного проекта использованы исключительно российские разработки", - цитирует пресс-служба ОП слова Попова.
В Общественной палате добавили, что в ходе обсуждений было решено, что участие в единой системе будет необязательным. Данные ребенка не будут заносится в нее, в случае, если против этого возражают родители.
Государственная информационная система (ГИС) "Контингент" разрабатывается с конца 2015 года. Цель проекта - учет обучающихся всех уровней образования: от детских садов до вузов. Система станет основой для оказания услуг в сфере образования.
Согласно данным Минобрнауки, в настоящее время в РФ работает около 44 тыс. школ, 40 тыс. детских садов, 11 тыс. кружков и более 590 вузов. Достоверных данных о числе детей, посещающих различные учебные заведения, сегодня фактически не существует, тем более нет данных о том, сколько их появится через три, пять и 10 лет. Планирование в области образования сегодня осуществляется на основе сведений, предоставляемых Росстатом.
Кроме того, на данный момент не происходит сбор информации об успеваемости и увлечениях. Такие данные существуют в электронных дневниках, но на уровне страны они не систематизируются.
Планируется, что "Контингент" будет содержать полную статистику о количестве обучающихся, информацию об очередях на зачисление; база позволит сократить документооборот, снизить нагрузку при формировании отчетности, повысить качество управления и тд.