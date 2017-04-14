Минюст РФ предложил расширить основания для ареста имущества подозреваемых

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции России разработало поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые расширят основания для ареста имущества подозреваемых. Текст изменений опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Если сейчас ст. 160.1 УПК обязывает следователя найти и арестовать имущество в размере причиненного преступлением имущественного вреда, то в новой редакции предлагается обязать следователя в максимально возможный короткий срок установить и арестовать имущество подозреваемого (обвиняемого) либо лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за причиненный подозреваемым (обвиняемым) вред, а также в случаях, когда за совершенное преступление предусмотрена конфискация имущества либо наказание в виде штрафа, либо другие имущественные взыскания.
Также предлагается дополнить УПК нормой, обязывающей следователя в случаях, когда имеются сведения о том, что такое имущество находится на территории иностранного государства, вносить запрос о производстве процессуальных действий компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором (соглашением) или на основе принципа взаимности.
В поправках в УПК предлагается установить, что ходатайство следователя или дознавателя об аресте имущества должно рассматриваться судом не позднее чем через восемь часов после его поступления.