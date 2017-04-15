Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
В Храме Христа Cпасителя началось праздничное пасхальное богослужение. Службу в главном храме России ведет патриарх Кирилл.
Ранее туда была доставлена частица Благодатного огня, которую из Иерусалима привез Фонд Андрея Первозванного.