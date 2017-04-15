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Ночной пасхальный крестный ход пройдет в Исаакиевском соборе

Общество
15 апреля, 0:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, апреля. /ТАСС
Крестный ход пройдет вокруг здания собора по Исаакиевской площади, в связи с чем в этой части города будет ограничено движение транспорта
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Православные верующие Санкт-Петербурга пройдут ночью крестным ходом вокруг Исаакиевского собора, где состоится пасхальное богослужение. Об этом рассказал ТАСС директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.

"Приход собора обратился к нам (дирекции музея - прим. ТАСС), мы подтвердили проведение крестного хода, - сказал Буров. - Дневные пасхальные богослужения проходят в Исаакиевском соборе ежегодно, ночные службы раньше были редкостью, и во время их проведения проходил крестный ход внутри храма". Нынешний крестный ход пройдет вокруг здания собора по Исаакиевской площади, в связи с чем в этой части города будет ограничено движение транспорта. Буров подчеркнул, что вопрос о проведении крестного хода, как и других богослужений, не вызвал никаких споров между приходом и дирекцией музея. "Храм это не место для того, чтобы облаивать друг друга", - сказал он. Это будет уже второй крестный ход вокруг Исаакия в этом месяце и четвертый - с начала года; ежегодно в соборе проводится 640 богослужений.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 28 марта Избирком Петербурга подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению референдума, в ходе которого горожанам хотят предложить ответить на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт- Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?". Законодательное собрание Петербурга должно дать ответ инициативной группе до 26 апреля.

Пасхальные богослужения

В пасхальную ночь богослужения проведут более 400 храмов в Санкт-Петербурге и около 170 - в Ленинградской области, главное пройдет в Казанском соборе, который с 2000 года является кафедральным храмом Русской Православной церкви в северной столице. Службу возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, после богослужения пройдет крестный ход по Казанской площади. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти ТАСС сообщили, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности пасхальных богослужений - для этого задействуют около 3,2 тысячи полицейских: более 2,2 тысячи в городе и почти тысячу в области, в помощь им привлечены добровольные народные дружинники.

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