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Куличи, освященные патриархом Кириллом, доставят российским военным в Сирию

Общество
15 апреля, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
В Минобороны рассказали, что также для российских военнослужащих в день христианского праздника выступят солисты Русского имперского духового оркестра
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько тысяч куличей, освященных патриархом Московским и всея Руси Кириллом, доставят российским военнослужащим, несущим службу в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом сообщили в Минобороны России.

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"В канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения 15 апреля в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит несколько тысяч куличей, которые будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что также для российских военнослужащих в день христианского праздника выступят солисты Русского имперского духового оркестра, которые исполнят традиционный церковный пасхальный репертуар.

Кроме того, в этот день для военнослужащих организуют художественные мастер-классы и показ русских народных костюмов.

Инициатива передачи пасхальных куличей и проведения христианского праздника для военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, несущих службу в Сирии, благословлена патриархом Кириллом, добавили в Минобороны.

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