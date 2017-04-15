Куличи, освященные патриархом Кириллом, доставят российским военным в Сирию

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько тысяч куличей, освященных патриархом Московским и всея Руси Кириллом, доставят российским военнослужащим, несущим службу в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом сообщили в Минобороны России.

"В канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения 15 апреля в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит несколько тысяч куличей, которые будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что также для российских военнослужащих в день христианского праздника выступят солисты Русского имперского духового оркестра, которые исполнят традиционный церковный пасхальный репертуар.

Кроме того, в этот день для военнослужащих организуют художественные мастер-классы и показ русских народных костюмов.

Инициатива передачи пасхальных куличей и проведения христианского праздника для военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, несущих службу в Сирии, благословлена патриархом Кириллом, добавили в Минобороны.