118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульваре

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В Москве на Чистопрудном бульваре прошел парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в городе. Мероприятие открыла колонна трамвайных вагонов, которая прошла по центральным улицам. На выставке были представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска. Все старинные вагоны можно было, сфотографировать и посетить. На праздник пришли около 200 тысяч москвичей и гостей столицы.
"Порядка 200 тысяч человек посетили парад трамваев, приуроченный к 118-летию этого вида транспорта. Выставка раритетных вагонов на Чистопрудном бульваре вновь собрала огромное количество положительных откликов у горожан. Хотелось бы поблагодарить москвичей и гостей города за теплый прием, который они оказали нашей ретроколлекции. Мы также выражаем признательность городским службам и местным органам власти за содействие в проведении мероприятия", - привела пресс-служба слова генерального директора предприятия Евгения Михайлова.
Для гостей на специально установленной сцене выступали музыканты, а рядом с ретровагонами работали артисты в исторических костюмах. Праздничное настроение у юных горожан создавали аниматоры и специалисты по аквагриму. Взрослые посетители выставки смогли принять участие в увлекательных конкурсах и получить тематические сувениры.
Для тех, кто не успел побывать на празднике московского трамвая - галерея ТАСС