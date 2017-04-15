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Глава РПЦЗ: Исаакиевский собор необходимо отдать РПЦ, чтобы сохранить навсегда

Общество
15 апреля, 15:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Наталья Славина
По словам Илариона, Церковь всегда будет заботиться о своих храмах и святых местах
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НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге следует отдать в ведение Русской православной церкви (РПЦ), чтобы сохранить его на долгие годы вперед. Такое мнение высказал в субботу в интервью ТАСС первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

"Церковь всегда лучше оберегает, сохраняет соборы, которые в советское времена зачастую превращались в руины, хоть формально и находились под охраной государства, - напомнил он. - Церковь всегда будет заботиться о своих храмах и святых местах".

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"Соборы в России были священным местом, но в советское время они были захвачены и, в лучшем случае, переделаны в музеи, - отметил митрополит. - После падения коммунизма добрые отношения Церкви и власти возродились, и государство помогало восстановить многие храмы. Однако Исаакиевский собор - очень важное церковное здание для православия. В то же время миряне, все люди, смогут посещать его свободно и бесплатно даже и после передачи РПЦ".

По словам Илариона, в поддержке РПЦ нуждаются и другие церкви, которые не могут самостоятельно обеспечивать достойное состояние и содержание зданий, икон, святых для верующих мест и реликвий. "Например, в Европе есть старые храмы, построенные (при содействии РПЦ) еще до революции и очень нуждающиеся в поддержке. Храм всегда должен охраняться как святое место, однако местные церкви иногда не в силах сделать это сами, - с сожалением признал он. - Лучше взять храмы под свое покровительство, чем они будут разрушатся дальше и дальше".

Правительство Санкт-Петербурга 30 декабря 2016 года распорядилось передать Исаакиевский собор в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Это решение вызвало большой общественный резонанс, прошли митинги за сохранение музейного статуса собора. Две недели назад избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу по проведению общегородского референдума по вопросу сохранения музейного статуса Исаакия.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, оно входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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