В Свято-Троицком соборе Парижа состоялось первое пасхальное богослужение

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Торжественное пасхальное богослужение впервые состоялось в Свято-Троицком соборе Парижа. Его провел епископ Корсунский Нестор, который возглавляет епархию Русской православной церкви в Западной Европе.

"Для нас стало большой радостью впервые в стенах нашего храма встречать главный христианский праздник", - отметил ТАСС глава Корсунской епархии, добавив, что нынешнее богослужение в парижском храме стало наиболее массовым с момента его освящения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

На праздничную службу собрались более двух тысяч прихожан. На богослужении присутствовали посол России во Франции Александр Орлов, а также видные деятели русской общины во Франции.

Специально к празднику представители духовенства Корсунской епархии доставили из Иерусалима лампаду с Благодатным огнем.

Дорога ведет к храму

По словам епископа, "ничто так не готовит к встрече праздника святой Пасхи, как богослужения в период Великого поста и особенно Страстной седмицы". "В новом соборе все эти богослужения прошли впервые, и отрадно видеть, что они сплотили духовенство и прихожан", - отметил глава епархии.

"К праздничному богослужению храм был украшен, подготовлен замечательный хор Свято-Троицкого собора", - рассказал владыка. В понедельник Светлой седмицы (во Франции это выходной день) будет совершена литургия с участием детского хора, после которой детей и их родителей ждет пасхальный фестиваль.

Троицкий собор находится на территории нового Российского духовно-культурного центра на левом берегу Сены. Архитектором собора стал известный французский зодчий Жан-Мишель Вильмотт.

Для строительства собора использовался знаменитый бургундский известняк, из которого возведены Лувр, Нотр-Дам-де-Пари, аббатство Фонтене. Французская газета La Croix считает русский храм на набережной Бранли "символом впечатляющего возвращения Православия на российскую и мировую авансцену".

Собор был освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом 4 декабря 2016 года в присутствии мэра Парижа Анн Идальго.

Символично, что одной из сторон новый православный комплекс выходит на Франко-Российскую авеню (Avenue Franco-Russe), названную так в прошлом столетии. Теперь эта дорога ведет к храму.

Феноменальный интерес

По мнению главы Корсунской епархии, "весь комплекс зданий Российского духовно-культурного центра и, конечно же, его сердце, Свято-Троицкий собор, являются одним из ярких и удачных примеров соединения современной и традиционной церковной архитектуры". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал идею создания собора в Париже с самого начала. Золотые купола русского храма теперь навсегда в небе над французской столицей.

Епископ подчеркнул, что "огромное число людей - как парижан, так и гостей французской столицы - с интересом, а порой даже с восторгом, относятся к этому сооружению".

По его словам, в храме ежедневно бывают до двух тысяч посетителей. "Интерес к собору огромен, феноменален, - отметил епископ Нестор. - В каком-то смысле можно сказать, что появилось особое место, соединяющее наши культуры на глубоком духовном уровне".

О Корсунской епархии

Как напомнил епископ, "в Корсунскую епархию входят четыре европейские страны: Франция, Швейцария, Испания и Португалия". "На сегодняшний день в составе нашей епархии более 70 приходов и общин, несколько монастырей", - добавил он. Среди прихожан храма - как представители старой эмиграции во Франции и Швейцарии, так и местные православные.

Огромным уважением у русской общины Парижа пользовался князь Димитрий Романович, возглавлявший объединение потомков Романовых. Он присутствовал при установке куполов храма весной минувшего года. "Мне он запомнился как скромный, достойный человек, цель жизни которого была служить России. Неудивительно, что на службу в память о нем в феврале этого года собралось так много людей, знавших покойного князя и относившихся к нему с особым почтением", - добавил епископ Нестор.

Он отметил, что Корсунская епархия взаимодействует с православными поместными церквами. Во Франции существует Ассамблея православных епископов, которая объединяет девять епископов, представляющих поместные церкви. Заседания Ассамблеи проходят каждый месяц. "У нас сложились исключительно братские добрые отношения, - отметил архиерей. - Примечательно, что в освящении Свято-Троицкого собора приняли участие представители всех поместных православных церквей, присутствующих во Франции. И сегодня мы видим, что многие сербы, румыны, грузины, греки регулярно посещают храм во время богослужений".

Гости храма

По словам епископа Нестора, среди потока французских посетителей самыми внимательными, вдумчивыми и отзывчивыми оказываются верующие (или, как здесь говорят, практикующие) католики. "Не так давно на вечернем богослужении в будний день я наблюдал следующую картину: православные верующие находились большей частью в центре храма, а у стен молились зашедшие в храм французы, не понимавшие славянского языка", - рассказал он.

Каждую субботу литургия в храме совершается полностью на французском языке, которым глава Корсунской епархии владеет в совершенстве.

Визитная карточка России

Как подчеркнул епископ Нестор, завершение внутреннего убранства храма, в которое входят фресковые росписи, установка мраморного иконостаса и многое другое, - является неотложным и своевременным делом. "Особенно это важно, если учесть тот невероятный интерес, который вызывает сегодня собор, являясь своего рода визитной карточкой современной России", - добавил он.

Он выразил надежду, что "эти вопросы решатся в ближайшее время, и через несколько лет, войдя внутрь храма, его прихожане и посетители смогут соприкоснуться с лучшими образцами современной церковной живописи".