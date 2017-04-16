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Президент Франции отдал дань памяти россиянам, погибшим в Шмен-де-Дам

Общество
16 апреля, 14:29 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Об этом Франсуа Олланд заявил, возглавляя близ города Серни-ан-Ланнуа церемонию, посвященную столетию этой одной из самых кровавых битв Первой мировой войны
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ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд напомнил в воскресенье французам о российских воинах, участвовавших и павших в ходе битвы при Шмен-де-Дам. Об этом он заявил, возглавляя близ города Серни-ан-Ланнуа (департамент Эна, северо-восток страны) церемонию, посвященную столетию этой одной из самых кровавых битв Первой мировой войны. В первую половину 1917 года там погибло более 300 тыс. человек.

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Первая мировая война
ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

"Век назад красивая местность Шмен-де-Дам стала подлинным адом, местом ужаса и страшных страданий. В боевых действиях участвовало около миллиона человек, ежедневно гибли тысячи воинов. Здесь сражались и гибли французы, немцы, англичане и русские, люди многих других национальностей", - сказал Франсуа Олланд. "Здесь покоятся останки погибших 54 бойцов Русского экспедиционного корпуса, 5500 французских и 7719 немецких солдат", - подчеркнул Олланд, выступая на местном мемориальном кладбище, упомянув при этом и о том, что его дед участвовал в этой битве.

Бунты в армии

"Битва при Шмен-де-Дам" велась слепыми и глухими к происходящему военачальниками, не взиравшими на огромные человеческие жертвы, и завершилась провалом, что породило бунты в армии в 1917 году", - напомнил также президент Франции. Он сообщил, что во Франции гражданам будет обеспечен доступ ко всем архивам, в которых могут содержаться данные об их родственниках, расстрелянных в ходе Первой мировой войны с французской стороны по приговору военно-полевых судов.

Нет мира

Сражения и грозные годы войны президент Франции сравнил с нынешней ситуацией в мире. "Память о павших, проливавших свою кровь, напоминает нам о том долге по защите мира и борьбе с терроризмом, который на нас лежит", - подчеркнул он. "Именно с мыслями об этих воинах я отдал 11 января 2013 года приказ использовать французские войска в Мали", - сказал Олланд.

"Сейчас над миром вновь опять звучат слова ненависти. /.../ Если гуманность и демократия прогрессируют в мире, в то же время прежняя история не закончилась и война по-прежнему присутствует на нашей планете", - отметил французский президент.

Массовые убийства

"Циничные диктаторы совершают массовые убийства населения, при которых газом травят ни в чем не повинных детей. Война выбрасывает на дороги тысячи беженцев. Варварство по-прежнему присутствует в нашем мире - терроризм наносит удары, как по территории Франции, так и по другим городам, в частности по Лондону, Стокгольму, Каиру и Александрии. История начинает заикаться, когда вновь поднимает голову национализм, скрывающий свою личину за новыми масками", - сказал президент Франции.

Он указал на важность сохранения и "защиты существования" в таких условиях и значимость ООН, Европейского союза и франко-германского альянса как важных инструментов поддержания мира. "Европейский союз защитил нас от войн и конфликтов, - и не следует превращать его в козла отпущения, призывая к его роспуску", - сказал также Олланд. "Человечеству следует бороться против восстановления империй, за сохранение в силе норм международного права", - подчеркнул французский президент в заключение своей речи.

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