ЛОНДОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал к взаимопониманию между различными конфессиями для построения более прочного мира. Об этом говорится в его пасхальном послании, которое распространила пресс-служба ведомства.

"Пасха - это время надежды и (символ) новой жизни для всех христиан. В этом году мои мысли со всеми теми, кто сталкивается с преследованием, и кто отказался от права на свободное вероисповедание, в частности, с христианами на Ближнем Востоке, и в особенности с теми, кто пострадал от ужасных терактов в Египте на Вербное воскресенье", - сказал он.

"Великобритания продолжит стоять на стороне наших международных друзей и партнеров, решительно отстаивая свободу религий и убеждений для всех. Мы должны работать над распространением взаимного уважения, терпимости и взаимопонимания между различными конфессиями, которые связывают нас воедино как мировое сообщество, а также над построением лучшего, более спокойного мира", - отметил Джонсон.

"Я посылаю всем христианам свои теплые пожелания счастливого и мирного праздника", - добавил он.

Англиканская церковь, как и католическая, празднует Пасху, которая в этом году совпадает с православной.